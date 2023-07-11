ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف

وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.