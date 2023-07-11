ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف

أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في الصراع.
وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك”: “لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.
دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ”مجلس أوكرانيا – الناتو” مجرد مجاملة لكييف
06:04 GMT
ووفقا له، فإن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور.
وأوضح الدبلوماسي الروسي: “لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل الجيوش الأوروبية”.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك