مشاهد ليلية لـ"حصادة الرؤوس" وهي تدك تجمعات قوات كييف… فيديو

دكت مدرعة “ترميناتور” الروسية الملقبة بـ “حصادة الرؤوس” مواقع تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأطلق طاقم المركبة القتالية لإسناد الدبابات، من مجموعة “الجنوب” للقوات المسلحة الروسية 400 قذيفة على تجمع لقوات كييف ليلا.

وصرح قائد الطاقم لوكالة “سبوتنيك”: “استخدمنا أسلحة من عيار 30 مم (بندقية آلية)، من المدرعة بي إم بي تي “ترميناتور”. انتقلنا إلى موقع إطلاق النار المغلق على مسافة 4 كيلومترات، واستخدمنا قذائف شديدة الانفجار ومضادة للدروع، نحو 400 قذيفة”.

وتابع: “نفذت العملية في الليل، لأنه في الظلام بمساعدة معدات التصوير الحراري، من السهل اكتشاف الأهداف – الأفراد والتحصينات ومعدات العدو”، مضيفًا: “ضرب الطاقم مركبات خفيفة مدرعة وثقيلة من نظام صاروخي مضاد للدبابات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة مدرعة “ترميناتور” الروسية تظهر مناعتها ضد صواريخ الناتو

و”ترميناتور” هي مركبة قتالية روسية تزن 44 طنا، لدعم الدبابات، مصممة للعمل كجزء من تشكيلات الدبابات لتدمير أسلحة العدو المضادة للدبابات، ولديها القدرة أيضا على إصابة الدبابات ومركبات القتال والمخابئ وغيرها من الأهداف المحمية بشدة أثناء التنقل بين المواقع.