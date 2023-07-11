إثيوبيا تدعو لإجراءات عاجلة في السودان بينها فرض منطقة حظر طيران

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إلى “إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة”.

وأفادت قناة “الجزيرة” القطرية، بأن آبي أحمد قال إن “قمة إيغاد تدعو لإجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة”.

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن “السودان يعاني فراغا في القيادة”، مشددا على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة”.

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واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية شرقي أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمنعقد لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

وشكلت في قمة مجموعة “إيغاد” في جيبوتي، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.

وكانت وزارة الخارجية السودانية أكدت تمسكها برفض ترؤس كينيا لجلسات “إيغاد” بسبب عدم حياد الرئيس الكيني في الأزمة، مشيرة أن الوفد الحكومي لا يزال في أديس أبابا، ينتظر الاستجابة لطلبه بشأن رفض رئاسة كينيا اجتماع “إيغاد”.

وأعربت الآلية الرباعية لـ”إيغاد”، في وقت سابق اليوم، عن أسفها لغياب وفد الحكومة السودانية عن حضور اجتماعها، الذي أقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحل الأزمة السودانية.

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وقالت “إيغاد” في البيان الختامي إنها “تلاحظ الغياب المؤسف لوفد القوات المسلحة السودانية على الرغم من الدعوة وتأكيد الحضور”.

وأكدت أن “عدم وجود حل عسكري للصراع في جمهورية السودان، وفي هذا الصدد، فقد قررت حشد وتركيز جهود جميع أصحاب المصلحة من أجل عقد لقاء وجها لوجه بين قادة الأطراف المتحاربة؛ وحث الأطراف بشدة على وقف العنف على الفور والتوقيع على وقف غير مشروط وغير محدد لإطلاق النار من خلال اتفاق لوقف الأعمال العدائية تدعمه آلية إنفاذ ومراقبة فعالة”.

كما أعربت “إيغاد”عن “قلقها العميق إزاء تأثير الحرب الدائرة في جمهورية السودان التي أودت بحياة الآلاف حتى الآن وتشريد ما يقرب من 3 ملايين شخص، بما في ذلك 2.2 مليون نازح ونحو 615 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى الدول المجاورة، ويقدر الدول المجاورة للسودان التي فتحت حدودها لتوفير الحماية للسودانيين”.