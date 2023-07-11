الدفاع الكورية الجنوبية تكشف عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن أحدث دفعة من الإمدادات العسكرية لدعم أوكرانيا.
وأعلنت وزارة دفاع سيئول أن كوريا الجنوبية أرسلت أجهزة الكشف عن الألغام والبدلات الواقية، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
وتتزامن دفعة المساعدات الأخيرة من سيئول لأوكرانيا مع توقعات بحضور الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، قمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليتوانيا، المنعقدة الأسبوع الجاري.
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19 أبريل, 22:26 GMT
يشار إلى أن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت سابقا عن إرسالها طائرة نقل عسكرية إلى أوكرانيا، تحمل إمدادات عسكرية إضافية، والتي ذكرت تقارير أنها وصلت إلى بولندا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتسليم المواد.
كما أنه في العام الماضي، أرسلت كوريا الجنوبية 3 دفعات من المساعدات العسكرية غير القتالية إلى أوكرانيا، والتي تشمل مجموعات الإسعافات الأولية، والأدوية، والأقنعة الواقية من الغازات، والخيام، والسترات الواقية من الرصاص، والمواد الغذائية للقوات الميدانية.
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