تصدت وسائط الدفاع الجوي الروسية، اليوم الثلاثاء، لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو- 25″، في مقاطعة خيرسون، واعترضت 4 صواريخ غربية الصنع كانت في طريقها لاستهداف مواقع روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز سو- 25 تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية في منطقتي سادوفي وتياغينكا في مقاطعة خيرسون”.

تم اعتراض ثلاثة صواريخ كروز “ستورم شادو” وصاروخا آخر تم إطلاقه من راجمة “هيمارس” أمريكية الصنع.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير عشر طائرات أوكرانية دون طيار في مناطق جيتلوفكا ونوفوكراسنيانكا ونوفودروجيسك في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولودينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وليوبيموفكا في مقاطعة زابوروجيه وكونستانتينوفكا في مقاطعة خيرسون.

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وعلى محور كوبيانسك، أصابت نيران المدفعية التابعة لقوات مجموعة “زاباد” (الغرب) تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا، وتيمكوفكا، ونوفوملينسك، وكيسلوفكا في كوبيانسك، وأولشانا وكوتلياروفكا وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 20 جنديًا أوكرانيًا، ومدرعتين قتاليتين، وأربع سيارات عسكرية، ومدفع هاوتزر من طراز “مستا بي” وآخر من طراز “دي- 20″، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية “تي بي كيو- 20” أمريكي الصنع.

كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 124 بالقرب من قرية أنتونوفكا في مقاطعة خيرسون.