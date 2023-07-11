إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة

ناقش وزير النفط الإيراني جواد أوجي، ونظيره الإماراتي سهيل المزروعي، عزم بلديهما تطوير حقول النفط المشتركة بينهما.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين الوزيرين، الأسبوع الماضي، على هامش مؤتمر “أوبك” في فيينا، الذي يحمل عنوان “نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة”، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية “فارس”.

وناقش الوزيران الإيراني والإماراتي خلال اجتماعهما في مؤتمر “أوبك”، الأوضاع في أسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاعي النفط والغاز.

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وتطرق الوزيران كذلك إلى موضوع تطوير التعاون النفطي بين إيران والإمارات، وتجارة النفط الخام، والغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية.

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يشار إلى أنه، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.