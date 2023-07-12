روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر

استخدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل، يقترح تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر تركيا.

وأفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، بأن “روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” ضد مشروع قرار قدمته سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل معبر “باب الهوى” من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التركية السورية إلى سوريا، بينما امتنعت الصين عن التصويت”.

وقدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اقترحت فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

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وامتنع مجلس الأمن عن تبني مشروع قرار روسي يقترح تمديد عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر تركيا لمدة ستة أشهر، وفق ما أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”.

ولم يحصل القرار على الأصوات التسعة اللازمة من أصل 15 صوتا، حيث صوتت روسيا والصين لصالح مشروع القرار، وعارضته ثلاث دول، وامتنع العشرة المتبقون عن التصويت.

وانتهت في 10 تموز/ يوليو آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي على الحدود السورية التركية.