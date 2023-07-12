رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ.
وقال في بيان نشره حزب رئيس الوزراء على مواقع التواصل، إنه “اعتبارا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة”، وفقا لصحيفة “بانغكوك بوست”.
ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب ومسؤوليه التنفيذيين وأعضاءه إلى مواصلة حماية “مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي”.
وسينتخب البرلمان التايلاندي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لبرايوت تشان أوتشا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو/ تموز الجاري.
جدل حول رد فعل محمد بن سلمان على انحناء رئيس الوزراء التايلاندي
19 نوفمبر 2022, 07:06 GMT
وكان برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر مايو/ أيار الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك