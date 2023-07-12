رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية

وقال في بيان نشره حزب رئيس الوزراء على مواقع التواصل، إنه “اعتبارا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة”، وفقا لصحيفة “بانغكوك بوست”.

وكان برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر مايو/ أيار الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات.