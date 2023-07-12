لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لدى الأمم المتحدة

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن احتلال إسرائيل الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان أنها “أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري”.

وأضافت أن هذا الفعل “يشكل خرقا فاضحا وخطيرا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (المتعلق بحل النزاع اللبناني الإسرائيلي والمبرم في العام 2006)”.

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وطالبت الوزارة، في بيانها، الأمم المتحدة بـ”إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة”، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي وقت سابق ثبتت إسرائيل سياجا شائكا على حدود قرية الغجر في جنوب لبنان وبذلك يكون قد ضم كامل الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر المحتلة إلى الأراضي السورية المحتلة.