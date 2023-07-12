الحرس الثوري: العدو يدرك بأن هزیمة إیران أمر مستحیل

قال العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن العدو يدرك تماما بأن هزیمة إیران أمر مستحیل.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات العميد محمد باكبور جاءت خلال خطابه في الملتقى السنوي لقادة القوات البرية للحرس الثوري في مدينة مشهد.

الجيش الإيراني يقول إنه سيرد بقوة على أدنى تحرك للأعداء

وأكد القائد العسكري الإيراني أن بلاده “لن تفوت أي فرصة لتحديث وتحسين قدراتها للمواجهة مع التهديدات الأمنية التي اتخذت أشكالًا جديدة ومعقدة”، مضيفا أن “العدو، بعد حصوله على جزء من المعلومات المتعلقة بقدراتنا الدفاعية والعسكرية، أدرك تماما بأن هزيمة هذه القدرة والقوة بالطرق العسكرية التقليدية أمر مستحيل”.

وفي سياق متصل، قال قائد سلاح طيران الجيش الإيراني العميد الطيار يوسف قرباني، في الحادي عشر من الشهر الماضي، إن “الأعداء يعرفون أنهم إذا أرادوا القيام بأدنى تحرك، فسوف يعاقبون بأقسى رد من قبل القوات المسلحة الإيرانية”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وأضاف قرباني، أن “طيران الجيش الإيراني يؤدي اليوم دورا مهما للغاية في إرباك المعادلات العسكرية للأعداء”، على حد قوله.

وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، قال إنه سيتم رصد حدود بلاده بأحدث المعدات المتطورة. وأفادت وكالة “مهر” للأنباء، بأن تصريحات العميد كودرزي جاءت في كلمة له خلال مراسم توديع وتقديم قائدي حرس الحدود السابق والجديد بمحافظة أذربيجان شرقي، الواقعة شمال غربي إيران.

وأكد القائد العسكري الإيراني أن “شهداءنا ضحوا بأعز ما يملكونه أي أرواحهم الغالية من أجل رفعة الوطن وأمنه، ولهم مساهمة كبيرة ومؤثرة في تقديم أسمى نعمة وهي ضمان أمن الوطن”.