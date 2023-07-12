الجيش الأوكراني يقصف مناطق روسية بالذخائر العنقودية

أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيه للصحفيين أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالذخائر العنقودية وفقا للمعلومات الأولية.

وذكرت الخدمات العملياتية في توكماك في بيان صحفي: “في الساعة 17.15 قصف مسلحون من نظام كييف النازي مدينة توكماك، وبحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو ذخائر عنقودية”.

تم تسجيل إصابات في منطقة مزرعة الدواجن وعند مخرج المدينة باتجاه فاسيلييفكا.

وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.

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وقال شويغو للصحفيين: “إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل”.

ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.

روسيا مسلحة بذخائر عنقودية أكثر فاعلية من تلك الأمريكية، ومداها أوسع وأكثر تنوعاً.