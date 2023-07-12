تل أبيب: اختطاف مواطن إسرائيلي في إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن أحد المواطنين الإسرائيليين تعرض للاختطاف خلال رحلته في منطقة غوندار في إثيوبيا، وتقوم الوزارة بالتواصل مع الشرطة الدولية والسلطات المحلية لتقديم المساعدة.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقًا لقناة “آي. 24 نيوز” الإسرائيلية، فإن وزارة الخارجية تؤكد وقوع الحادث في منطقة غوندار، وتعمل بالتعاون مع الإنتربول للتعامل مع الوضع، بينما يقوم القنصل الإسرائيلي في إثيوبيا بالتعاون مع السلطات المحلية لتقديم المساعدة.

مجتمع كولومبيا.. اختطاف إسرائيلي بعد خروجه في “موعد غرامي”

وأفادت الهيئة الإسرائيلية للبث بأن المواطن المختطف أرسل رسالة استغاثة إلى عائلته بعد أن تعرض للاختطاف خلال رحلته قبل عدة أيام.