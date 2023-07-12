الصحة السودانية: 34 قتيلا إثر قصف عشوائي على سوق شعبي في أم درمان

قالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مساء الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 34 شخصًا لقوا حتفهم في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل وعاصمة البلاد، الخرطوم.

وأوضحت الوزارة في بيان أن “34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق (الملجه) بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي”، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.

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لم تصدر القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حتى الآن بيانات رسمية بشأن القصف، الذي وقع ليلة الثلاثاء، بحسب الوزارة.