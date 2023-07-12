أوبك: احتياطات النفط العالمية ترتفع بنسبة نحو 1% في 2022

أفادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، بأن حجم الاحتياطات العالمية المثبتة للنفط في نهاية عام 2022 زاد بنسبة 1.1%، مقارنة بعام 2021 وبلغ 1.564 تريليون برميل.

وقالت أوبك في النشرة الإحصائية السنوية: “بلغت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في العالم 1.564 تريليون برميل (مليار برميل) في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 17 مليار برميل أو 1.1% عن مستويات عام 2021”.

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وأضاف البيان: “ارتفعت الاحتياطات المؤكدة للنفط الخام في دول الأعضاء في أوبك بشكل طفيف إلى 1.244 تريليون برميل في نهاية عام 2022، بعد انخفاض في عام 2021”.

وفي الوقت نفسه، أضافت المنظمة أن احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة في العالم في نهاية عام 2022، بلغت نحو 210.06 تريليون متر مكعب، بزيادة قدرها 2.4% عن العام السابق.