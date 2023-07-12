إخماد حريق في مصفاة نفطية بإقليم إيركوتسك الروسي دون وقوع إصابات

أعلن حاكم إقليم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، أنه لم يصب أحد في حريق اندلع، صباح اليوم الأربعاء، في منشأة معالجة المنتجات النفطية في أنغارسك، وقد تم إخماده.

وقال كوبزيف في قناة تلغرام: “اندلع حريق في محطة خاصة لمعالجة المنتجات النفطية في المنطقة الصناعة في أنغارسك. ولا يوجد أي إصابات”. الطوارئ الروسية تنفي تقارير عن فرض حظر تجول في روستوف وتمت السيطرة على حريق في منشأة معالجة المنتجات النفطية في إقليم إيركوتسك في مدينة أنغارسك على مساحة تبلغ 240 مترا مربعا، وفقًا لوزارة الطوارئ الروسية في الإقليم. وجاء في البيان: “تمت السيطرة على الحريق في الساعة 08:25 (3:25 بتوقيت موسكو) على مساحة تبلغ 240 مترا مربعا”. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الحريق نشب في منطقة تبلغ مساحتها 240 مترًا مربعًا في أنغارسك في محطة لفصل الجزيئات الخفيفة من البنزين.

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