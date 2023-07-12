أنطونوف: قمة الناتو أظهرت رغبة الحلف في تركيز قواته على حدود روسيا

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس كشفت عن نية الحلف توجيه المزيد من القوات نحو حدود روسيا، وأنه ليس لدى موسكو مجال للتراجع.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان السفير أنطونوف: “أظهرت القمة في فيلنيوس توجه الحلف لتكثيف وجوده العسكري على الحدود الروسية. ليس لدينا خيار للتراجع. قرارات القمة العدائية لن تهز ثقتنا في صحة إجراءاتنا. ليس لدينا أي شك في أن المهام العسكرية ستنفذ بالكامل”.

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تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.