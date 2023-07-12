اليابان تقدم احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية

أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: “إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة”.

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا

وأضاف: “إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين”.

وأعلنت طوكيو، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).

يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.