أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات مجموعة “المركز” في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، بأن الطيران والمدفعية التابعة للقوات الروسية تمكنت من صد محاولتين من قبل وحدتين أوكرانيتين لمهاجمة المواقع الروسية في اتجاه كراسني ليمان، حيث تكبد العدو خسائر كبيرة.

وقال سافتشوك لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان، قامت فرقة إطلاق صواريخ “سمرتش” وطاقم نظام إطلاق النار الثقيل “سولنتسيبيك” بتوجيه ضربة إلى مناطق تجمع قوات وأسلحة العدو. بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط طائرة دون طيار تابعة للقوات الأوكرانية باستخدام نظام صواريخ الدفاع الجوي “تور إم1”.

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وأضاف أن الضربات الجوية استهدفت نقاط القيادة والمراقبة ونقاط التمركز المؤقتة للقوات الأوكرانية، كما تم صد محاولات الهجوم من قبل وحدات الكتيبة 95 المظلية والهجوم والكتيبة الميكانيكية 42 للقوات الأوكرانية في منطقة تور ومنطقة سيريبريانسك.

ووفقا لسافتشوك:

“تكبد العدو خسائر كبيرة في القوات والمعدات، حيث استسلم أربعة مسلحين من كتيبة المظليين كأسرى”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.