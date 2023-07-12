عقيد أمريكي: إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لن يحقق أي فوائد لها

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.

ماكغريغور في قناته على “يوتيوب”: “أعتقد أن هذا خطأ. أعتقد أننا ارتكبنا خطأ في تحقيق ذلك، لأننا الآن نبدو كمنافقين وقحين. وبالطبع نحن كذلك”.

وشكك ماكغريغور في فعالية هذه القذائف. ووفقا له، فإنها تضر أكثر مما تنفع ويمكن أن تضر السكان المدنيين.

وأضاف: “لا أعتقد أن هذا سيجلب بعض الفوائد للأوكرانيين”.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.

كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.

من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.

يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر “قنابل صغيرة” عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.

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