ووفقا له، فإن وحدة من 40 شخصا ذهبت بالقرب من الجبهة أو خط الصفر، من بينهم أوكرانيون وأمريكيون وبريطانيون، لم يكن لديها غطاء جوي. بالإضافة إلى ذلك، أشار المرتزقة إلى أنه خلال المعركة، غادرت دبابتان أوكرانيتان مواقعهما.