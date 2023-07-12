مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب

وصف مرتزق أجنبي يشارك في القتال إلى جانب كييف، الهجوم المضاد الأوكراني بـ “المرعب”.
ونقلت قناة بريطانية عن المرتزق الأيرلندي، ريس بيرن، حديثه: “الوضع في الهجوم المضاد فظيع”.
وقال بيرن: “على خط الصفر، إنه رعب. إنه رعب… إنه مذبحة… هناك قتلى في كل مكان… أكبر مشكلة نواجهها عندما ندخل في الخنادق هي تخطي الجثث الموجودة بالفعل من الأشخاص السابقين الذين دخلوا هناك”.
وأضاف: “قيل لنا هناك خط خندق روسي ومهمتنا هي الذهاب إلى الخنادق وتطهيرها والاحتفاظ بها حتى تأتي الوحدات المساعدة ثم نعود”.
ووفقا له، فإن وحدة من 40 شخصا ذهبت بالقرب من الجبهة أو خط الصفر، من بينهم أوكرانيون وأمريكيون وبريطانيون، لم يكن لديها غطاء جوي. بالإضافة إلى ذلك، أشار المرتزقة إلى أنه خلال المعركة، غادرت دبابتان أوكرانيتان مواقعهما.
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أمس, 21:37 GMT
قال بيرن: “واجهوا نيران دبابات القوات المسلحة الروسية، وأجبروا على طلب المساعدة عبر الراديو”.
وقالت “سكاي نيوز”، ملخصةً كلمات بيرن: “وسط هذه الفوضى، ظهر الخلاص في ظهور شاحنة صغيرة أوكرانية”.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.
وأعلن شويغو في بيان “تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد”.
وأضاف أن “خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة”.
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