"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

الحفل دا لازم يتلغى وكل حفلات الماسونيه والداعمين للافروسيتيك ونخلى الهاشتاج دا يلف الدنيا كلها👇#الغاء_حفل_ترافيس
اعوان ابليس❌⛔️🚫
حفل بطقوس شيطانيه ماسونيه❌⛔️🚫
ترافيس الماسوني و الداعم ل الأفروسنتريك
With the cancellation of the Travis Scott Masonic ceremony❌⛔️🚫 pic.twitter.com/u2jhkLJSoT
— 🇪🇬✌️hassan hamada 🇪🇬🦅 (@HassanElsawy66) July 11, 2023
ماسوني وافروسنتريك وطقوس شyطانيه وموتي في حفلاته كوكتيل عجب عند سفح الهرم المطبوع علي الدولار وفوقه عين واحده. عاوز اعرف مين دول الي اشترو تذاكره ب٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقه بعد ماغفلونا واعلنو ان الحفل اتلغي. #الغاء_حفل_ترافيس #TravisScott #Cancel_tervis_show https://t.co/tFNviNx4Jw pic.twitter.com/WV4VdcwmUE
— Yasser (@ahmoskemt) July 11, 2023
UTOPIA LIVE AT THE PYRAMIDS
CANT WAITTTT TO SEE YA
TICKETS https://t.co/1X8uAoaRh6 pic.twitter.com/jstKuL3pFr
— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 9, 2023
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