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"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
انطلقت دعوات عبر موقع “تويتر” في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.

ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم “#الغاء_حفل_ترافيس”، واتهم مغردون ترافيس، بأنه “ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية”.
وأعلن مغني الراب ترافيس سكوت، عبر حسابه على “تويتر”، أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد “يوتوبيا”.
فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).
مجتمع

زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات “أفارقة” وليسوا مصريين

17 ديسمبر 2022, 09:17 GMT
وكانت مصر قد ألغت حفلا للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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