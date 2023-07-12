"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

انطلقت دعوات عبر موقع “تويتر” في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.

ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم “#الغاء_حفل_ترافيس”، واتهم مغردون ترافيس، بأنه “ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية”.

الحفل دا لازم يتلغى وكل حفلات الماسونيه والداعمين للافروسيتيك ونخلى الهاشتاج دا يلف الدنيا كلها👇#الغاء_حفل_ترافيس

اعوان ابليس❌⛔️🚫

حفل بطقوس شيطانيه ماسونيه❌⛔️🚫

ترافيس الماسوني و الداعم ل الأفروسنتريك

With the cancellation of the Travis Scott Masonic ceremony❌⛔️🚫 pic.twitter.com/u2jhkLJSoT — 🇪🇬✌️hassan hamada 🇪🇬🦅 (@HassanElsawy66) July 11, 2023

ماسوني وافروسنتريك وطقوس شyطانيه وموتي في حفلاته كوكتيل عجب عند سفح الهرم المطبوع علي الدولار وفوقه عين واحده. عاوز اعرف مين دول الي اشترو تذاكره ب٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقه بعد ماغفلونا واعلنو ان الحفل اتلغي. #الغاء_حفل_ترافيس #TravisScott #Cancel_tervis_show https://t.co/tFNviNx4Jw pic.twitter.com/WV4VdcwmUE — Yasser (@ahmoskemt) July 11, 2023

وأعلن مغني الراب ترافيس سكوت، عبر حسابه على “تويتر”، أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد “يوتوبيا”.

UTOPIA LIVE AT THE PYRAMIDS

CANT WAITTTT TO SEE YA

TICKETS https://t.co/1X8uAoaRh6 pic.twitter.com/jstKuL3pFr — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 9, 2023

فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).

مجتمع زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات “أفارقة” وليسوا مصريين