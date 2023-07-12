سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا… فيديو

وجاء في التدوينة التي نشرتها البعثة الدبلوماسية على “تويتر”: “استقبلت سفينة التدريب القتالي “بيريكوب” بـ 21 تحية مدفعية عند مدخل خليج هافانا. كما حيّت بيريكوب شعب كوبا الشقيق”.

وقال نائب قائد البحرية الكوبية خوسيه سوتو: “نرحب بكم في بلدنا على أمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين شعبينا الشقيقين”.

وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية “بيريكوب” رحلة لمسافات طويلة في 20 يونيو/ حزيران. استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية، 14 يوما.

ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالممارسة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا. ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول.