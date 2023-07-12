الصين تدعو "الناتو" إلى وقف الاتهامات ضد بكين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تدعو الناتو إلى وقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد بكين.

وطالبت الصين على لسان المتحدث باسم خارجيتها، دول حلف “الناتو” بوقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد بكين، والتخلي عن المفهوم الخاطئ لعقلية الحرب الباردة.

“ندعو الناتو إلى وقف الاتهامات التي لا أساس لها والتصريحات الاستفزازية ضد الصين، والتخلي عن المفهوم الخاطئ لعقلية الحرب الباردة والنهج الخاطئ في السعي لتحقيق الأمن المطلق”. وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

وأضاف أن “العلاقات بين روسيا والصين تتجاوز مستوى التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة، وشكلت نموذجًا قويًا للعلاقات بين القوى الكبرى”.

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وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين، تختلف اختلافًا جوهريًا عن العلاقات بين دول الناتو المنخرطة في إنشاء مجموعات محدودة وتكتلات موجهة. وقال:

العلاقات بين روسيا والصين تقوم على مبادئ عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم استهداف أطراف ثالثة.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على نتائج اليوم الأول لقمة الحلف، أن دول الناتو اتفقت على التصدي المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية.

وجاء في بيان القمة التي تعقد في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران، أن سياسة الصين تشكل تحديًا لمصالح وأمان وقيم الحلف، لكنه يظل منفتحا للتفاعل مع الصين.

أعلنت الصين، يوم الثلاثاء، أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أي إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمي بالقوة مصالحها.