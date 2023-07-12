لابورتا يكشف لأول مرة السبب وراء رفض ميسي التعاقد مع "برشلونة"

كشف رئيس نادي “برشلونة” خوان لابورتا، لأول مرة، سبب رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي، التعاقد مجددا مع النادي الإسباني.

وقال لابورتا إن “عقد عودة أسطورة الفريق السابق ليونيل ميسي، كان جاهزا للتوقيع”، مؤكدا أن الأخير “فضّل الانتقال إلى دوري آخر، حيث الضغط فيه أقل”، حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضاف أنه “جرى الاتفاق على جميع تفاصيل عقد ميسي، لكن والده ووكيل أعماله أخبرنا أنه يفضل اللعب في دوري أقل تنافسية”.

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وتابع لابورتا: “والد ميسي قال لي إن ابنه مر بعامين صعبين في باريس، وإنه عانى كثيرا، والآن يريد اللعب في الدوري بضغط أقل، وبالتالي قلت له إنني أتفهم الأمر”.

وكان ميسي قد أعلن انتقاله إلى نادي “إنتر ميامي” الأمريكي بعد انتهاء عقده مع “باريس سان جيرمان” الفرنسي، وذلك رغم أن الكثير من التقارير تحدثت سابقا عن قرب عودته إلى “برشلونة” الذي حقق معه إنجازات تاريخية، كالفوز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.