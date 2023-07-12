مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه… فيديو

فاجأ ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، المشاهدين، فور انتهاء نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه، لتتبلل سترته وقميصه.

جاء تصرف الإعلامي الشهير بعد أن “قرأ أخبارا عن الطقس، وعرض تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الأيام الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق”، بعد وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.

وأمسك فولف بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه، وفقا للفيديو.