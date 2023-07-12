"أكبر مرآة في الكون"… اكتشاف كوكب لا مثيل له خارج المجموعة الشمسية

اكتشف علماء الفلك أن غيوما من بخار المعادن هي السبب في جعل الكوكب “الأكثر عكسا للضوء”، يحصل على لقب “أكبر مرآة في الكون”.

ووفقا لموقع “سبيس” العلمي، يقع الكوكب المسمى “LTT9779 b”، على بعد نحو 264 سنة ضوئية من الأرض، وهو أكبر منها بخمسة أضعاف، ويعكس نحو 80% من الضوء الذي يضيء عليه من نجمه الأم.

بالمقارنة، لا تعكس الأرض سوى 30% من أشعة الشمس، كما لا يعكس الزهرة، الكوكب الأكثر لمعانا في نظامنا الشمسي سوى 75%.

وتعود قدرة الكوكب العاكسة الكبيرة إلى السحب المعدنية الكثيفة التي تحيط به و”تمطر قطرات من التيتانيوم”، وفقًا للموقع.

مجتمع “ناسا” تنشر فيديو “صادم” لكوكب الأرض

واكتشف الكوكب أول مرة بواسطة أحد أقمار “ناسا” الاصطناعية عام 2020، لكن لم يتم فهم محيطه الخارجي إلا بعد بيانات أرسلتها مركبة فضاء تابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب نحو 2000 درجة مئوية.