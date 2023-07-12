صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي.

وقال ماكغريغور في بث نشره على قناته في “يوتيوب”: “الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي علامات على الحياة، لكن الحقيقة هي أنه في حالة وقوع هجوم مضاد روسي، سيتم جرف الأوكرانيين، وهم يعرفون ذلك”.

ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.

وأضاف ماكغريغور: “الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيسقط عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية”.

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وصرح ماكغريغور، في وقت سابق، بأن “القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تماما، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا”.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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