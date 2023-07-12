مصر تستلم أول حفار بترول محلي الصنع باستثمارات تبلغ نحو7 مليون دولار… صور

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية.

وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان أن “وزير البترول المصري طارق الملا، شهد اليوم، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة”.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية:

الانتهاء من اول حفار بترول ( صنع في مصر )https://t.co/STxYEmnEh3 pic.twitter.com/mX0kzOJjmp — Ministry of Petroleum & Mineral Resources – Egypt (@MOPEgypt) July 12, 2023

ونقل البيان عن الملا، قوله إن “الانتهاء من أول حفار صنع في مصر، باستثمارات بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار، يمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين”.

وأضاف أن ذلك “يعد مثالا ناجحا على تطوير التعاون الثنائي لنقل تكنولوجيا التصنيع من بكين إلى القاهرة بديلا عن الاستيراد”.

ونوه إلى أنه “قد تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيد مصرية، بجانب توفير جانب منها من الخارج”، وفق البيان.

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وبدوره، أكد القنصل العام في سفارة الصين في القاهرة، زانغ تشاو يانغ، أن “بلاده تعتز بالعلاقات مع مصر وترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبرى خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري في السويس وغيرها من المشروعات”.