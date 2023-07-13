اخبار العالم

"تشوتشيويه-2".. الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أطلقت الصين إلى الفضاء بنجاح، اليوم الأربعاء، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.

وانطلق الصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2” في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز “جيوتشيوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة “شينخوا”.
وأكمل الصاروخ مهمة الرحلة وفقا للإجراءات. وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2”.
تم تطوير صاروخ “تشوتشيويه-2” بواسطة شركة الصواريخ الصينية “لاند سبيس” (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.
يمثل الإطلاق طفرة في تطبيق الوقود السائل الجديد منخفض التكلفة للصواريخ الحاملة للصين، وفق “شينخوا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك