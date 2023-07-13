"تشوتشيويه-2".. الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان

أطلقت الصين إلى الفضاء بنجاح، اليوم الأربعاء، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.

وانطلق الصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2” في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز “جيوتشيوان” لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة “شينخوا”. 😮Wow! Such a unique angle to watch a rocket launch. Bird view of Zhuque-2 Y2 methane rocket launch shot by a drone right above the launch pad. Full HD: https://t.co/fACfZOvEO0 https://t.co/FdgI1NMo6O pic.twitter.com/Pz3oSlBLGF — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) July 12, 2023 وأكمل الصاروخ مهمة الرحلة وفقا للإجراءات. وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل “تشوتشيويه-2”. China defeats #SpaceX to successfully launch the world’s first methane-powered rocket. #Zhuque2 pic.twitter.com/25lPTbCgAd — itsAbby (@_bubblyabby_) July 12, 2023 تم تطوير صاروخ “تشوتشيويه-2” بواسطة شركة الصواريخ الصينية “لاند سبيس” (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له. يمثل الإطلاق طفرة في تطبيق الوقود السائل الجديد منخفض التكلفة للصواريخ الحاملة للصين، وفق “شينخوا”.

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