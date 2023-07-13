مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في كمين نصبه مسلحو "القاعدة" جنوبي اليمن

قتل جندي يمني وأصيب 4 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر استهداف نفذه تنظيم “القاعدة” الإرهابي في محافظة أبين الساحلية جنوبي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة “سبوتنيك”، بأن عناصر من “القاعدة” نصبت كمينًا بعبوة ناسفة لآلية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي شرق مدينة مودية شمال شرقي أبين.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل جندي وإصابة 4 بجراح متفاوتة.

وأوضح أن الكمين نفذ بعد تمكن قوات الحزام الأمني التابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، من تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتهما عناصر “القاعدة” في الطريق العام في مديرية مودية.

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وتشهد المديريات الوسطى في محافظة أبين نشاطًا لتنظيم “القاعدة” [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وتشن عناصره بين الحين والآخر هجمات إرهابية على الجيش والأمن، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات على أوكار التنظيم.

وتصاعد حضور عناصر تنظيم “القاعدة” في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) اليمنية، المستمر في البلد العربي للعام التاسع تواليًا.

وتسيطر جماعة “أنصار الله”، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.