الرئيس التركي: مستعدون للوساطة بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه في حال عرض الطرفان الروسي والأوكراني دور الوسيط على أنقرة، فإنها ستقوم بهذه الوساطة بكل سرور.

وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الرئيس التركي جاءت في ختام مشاركته باجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي “الناتو”، والذي أقيم في ليتوانيا في الفترة من 11-12 من شهر يوليو/تموز الجاري.

أردوغان لبوتين: تركيا مستعدة للعب دور الوسيط من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا

وشدد أردوغان خلال كلمته على أن “البرلمان التركي الذي يمثل الإرادة الوطنية هو المرجعية التي ستوافق على بروتوكولات انضمام السويد إلى الناتو”.

وأعلنت تركيا عن عزمها مواصلة الدور الذي مارسته في وقت سابق بالتوسط من أجل تنظيم مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك في الثامن من الشهر الجاري.

وجاء في بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، برئاسة أردوغان، والوزراء الجدد، أنه تمت مناقشة نتائج الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، والتي تزيد من المخاطر في المنطقة. وذكر البيان أن “تركيا ستواصل الإسهام في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع، وبدء مفاوضات السلام وضمان الأمن الغذائي العالمي”.

وتعتبر تركيا الوسيط الأكثر تأثيرا في الملف الأوكراني، إذ نجحت بالتعاون مع الأمم المتحدة في إبرام صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية مع روسيا وتمديدها عدة مرات.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح في السابع والعشرين من شهر مارس/ آذار الماضي، بأنه لن يسمح للغرب بجر بلاده إلى حرب ضد روسيا، وقال أردوغان لقناة “A Haber TV” التركية: “لولا جهودنا على مدى العامين الماضيين لتمكن الغرب من جر تركيا إلى الصدام المباشر مع روسيا. وطالما نحن هنا (في السلطة)، لن نسمح بذلك”.