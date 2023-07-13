معركة بروخوروفكا… الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم

كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم “ معركة كورسك ” – أكبر معركة دبابات في التاريخ – حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت.

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وقعت المعركة بالقرب من بروخوروفكا حيث التقت تشكيلات من فيلق دبابات “إس إس” الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك بهجوم مضاد شنته وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر.

تلا ذلك قتال عنيف، تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، وشاركت نحو 1200 دبابة ومدافع ذاتية الدفع في معركة بروخوروفكا من كلا الجانبين.

وكونها غير قادرة على تحقيق اختراق، كان على القوات النازية أن تنسحب، وخسرت معركة بروخوروفكا، التي أدت دورًا مهمًا في هزيمة النازيين في معركة كورسك – اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي ساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية.