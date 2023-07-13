إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطق سومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف في أوكرانيا.

ووفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم إعلان حالة الإنذار في المناطق المذكورة في الفترة من الساعة 23:21 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء، حتى الساعة 00:10 بتوقيت موسكو يوم الخميس.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة تأهب جوي في المناطق الشمالية والشرقية لأوكرانيا

كما تم إعلان حالة الإنذار في كييف في الساعة 00:14 بتوقيت موسكو، وبعد دقيقة من ذلك – في جميع مناطق محافظة كييف.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.