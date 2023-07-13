إعلام: انفجارات تهز كييف ومنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا

ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات ترددت في مدينتي خميلنيتسكي وكييف.

وجاء في تقرير لصحيفة “سوسبيلني” الأوكرانية: “يمكن سماع صوت الانفجار في خميلنيتسكي… وترددت أصوات الانفجارات في كييف”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية

من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي أن أصوات الانفجارات سمعت أيضًا في المنطقة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطق خميلنيتسكي، وسومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف في أوكرانيا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.