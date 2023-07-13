سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف

أعلن رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، عن سلسلة انفجارات هزت المدينة.
وقال روغوف في قناته على تطبيق “تلغرام”: “في مركز المقاطعة الذي يتم احتلاله مؤقتًا من قبل نظام (فلاديمير) زيلينسكي، تعرضنا لسلسلة من الانفجارات”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية
أمس, 22:02 GMT
يشار إلى أنه في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر/ أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا الاتحادية، والذي لم تعترف به كييف وتواصل قصف المنطقة.
وتحت سيطرة روسيا حاليًا أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين تظل مدينة زابوروجيه، التي كانت عاصمة المقاطعة السابقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/ آذار 2023 أصبحت ميليتوبول مركزًا إداريًا للمنطقة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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