سلسلة من الانفجارات تهز مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها كييف

أعلن رئيس الحركة الشعبية “نحن مع روسيا”، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، صباح اليوم الخميس، عن سلسلة انفجارات هزت المدينة.

وقال روغوف في قناته على تطبيق “تلغرام”: “في مركز المقاطعة الذي يتم احتلاله مؤقتًا من قبل نظام (فلاديمير) زيلينسكي، تعرضنا لسلسلة من الانفجارات”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية

يشار إلى أنه في أعقاب الاستفتاء الذي جرى في سبتمبر/ أيلول 2022، أصبحت مقاطعة زابوروجيه جزءًا من روسيا الاتحادية، والذي لم تعترف به كييف وتواصل قصف المنطقة.

وتحت سيطرة روسيا حاليًا أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه، في حين تظل مدينة زابوروجيه، التي كانت عاصمة المقاطعة السابقة، تحت سيطرة القوات الأوكرانية، ومنذ مارس/ آذار 2023 أصبحت ميليتوبول مركزًا إداريًا للمنطقة.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.