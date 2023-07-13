كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد بنفسه عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات “هواسونغ-18”.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: “أجري في الثاني عشر من يوليو/ تموز، اختبارًا لصاروخ باليستي جديد من نوع “هواسونغ-18″، حيث قاد رئيس شؤون الدولة الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عملية الإطلاق بنفسه”.

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

وأضاف البيان أن التجارب تهدف إلى تأكيد الكفاءة التقنية والموثوقية التشغيلية للصاروخ الباليستي، مشيرا إلى أن “اختبار الإطلاق لم يؤثر سلبًا على أمن الدول المجاورة”.

ووفقًا للوكالة:

بلغ ارتفاع الصاروخ 6648.4 كيلومترًا، وقطع مسافة 1001.2 كيلومتر في غضون 4491 ثانية.

وأعلنت طوكيو، في وقت سابق من أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).

وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.