القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية ما تزال تواصل محاولاتها للتمركز على الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي، ولكنها تتعرض لتدمير منتظم.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وصرح سالدو لوكالة “سبوتنيك”: “لا يزال العدو يحاول نقل مجموعات صغيرة إلى منطقة جسر أنتونوفسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، ولكن من الصعب القول إنهم يتمكنون من تحصين أنفسهم هناك”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا له، تقوم المدفعية الروسية بتدمير معظم الزوارق التي لا تزال في الماء.
وأضاف سالدو:
بالنسبة للمقاتلين الذين يتمكنون من الوصول إلى الضفة، يمكنهم الاختباء في البيوت الريفية فقط. وتكون البيوت الريفية معزولة بواسطة المستنقعات التي يصعب الوصول إليها، ويوجد طريق واحد فقط – من جسر أنتونوفسكي، وهو تحت سيطرة قواتنا بشكل كامل. لذلك، فإن العدو غير قادر على الانتقال من البيوت الريفية إلى أي مكان آخر، حيث تعمل مدفعيتنا على القضاء على أفرادهم بشكل منتظم.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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