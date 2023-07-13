القائم بأعمال حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل محاولات التمركز عند جسر أنتونوفسكي

بالنسبة للمقاتلين الذين يتمكنون من الوصول إلى الضفة، يمكنهم الاختباء في البيوت الريفية فقط. وتكون البيوت الريفية معزولة بواسطة المستنقعات التي يصعب الوصول إليها، ويوجد طريق واحد فقط – من جسر أنتونوفسكي، وهو تحت سيطرة قواتنا بشكل كامل. لذلك، فإن العدو غير قادر على الانتقال من البيوت الريفية إلى أي مكان آخر، حيث تعمل مدفعيتنا على القضاء على أفرادهم بشكل منتظم.