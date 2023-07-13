رئيسة سلوفاكيا تعلن نشر قوات إسبانية في بلادها بحلول 2024

قالت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، يوم أمس الأربعاء، إن الجنود الإسبانيين المتوقع نشرهم في سلوفاكيا في عام 2024، سيتولون قيادة الفرقة القتالية بدلًا من جمهورية التشيك.

وقالت كابوتوفا للصحفيين: “كما تعلمون من المعلومات التي كانت متاحة يوم أمس، قررت إسبانيا إرسال قواتها العسكرية إلى سلوفاكيا في العام المقبل واستبدال قوات جمهورية التشيك. وقد قررت جمهورية التشيك أيضًا البقاء في سلوفاكيا، ولكن إسبانيا ستحل محلها من حيث القيادة”.

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ويوم الثلاثاء الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن إسبانيا ستنشر قواتها في سلوفاكيا وتعزز قوة مهمتها في رومانيا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).