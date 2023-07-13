إجلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق في مستشفى مدينة دايغو الكورية الجنوبية

أجلت السلطات في كوريا الجنوبية، نحو 200 مريض من مستشفى في مدينة دايغو، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بسبب حريق.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء، أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات في المستشفى في منطقة دالسيو في دايغو، ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن .

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وبحسب الوكالة، تمكن نحو 170 رجل إطفاء و65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.

وأفاد المسؤولون أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.