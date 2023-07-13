تايوان ترصد 33 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط ⁧ الجزيرة⁩

أعلنت تايوان، صباح اليوم الخميس، أنها رصدت 33 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الشعبي الصيني تحوم حول أجواء الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية عبر “تويتر”: “تم رصد 33 طائرة من الجيش الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا اليوم”.

جيش تايوان يرصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة

وأضاف البيان: “قوات الدفاع الوطني التايوانية قامت بمراقبة الوضع وتكليف طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية وسفن بحرية وأنظمة صواريخ محمولة على البر للتصدي لهذه الأنشطة”.

ولفت البيان:

24 طائرة من بين الطائرات المكتشفة قد تجاوزت خط المياه الفاصل بين مضيق تايوان ودخلت منطقة المعلومات الجوية الإقليمية الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لتايوان.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.

يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.