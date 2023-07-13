جنة سرية مخبأة… شاطئ النيزك في مصر يبهر عشاق السفر… فيديو

اشتهر شاطئ “النيزك” في مصر، كأحد أكثر شواطئ العالم غرابة وجمالا، ما جعله من بين الوجهات المفضلة للكثير من عشاق السفر.

وذكرت هيئة تنشيط السياحة المصرية أن البعض يصفه بأنه “الجنة السرية المخبأة على الأرض”، وجذب سحر هذا الشاطئ انتباه المصور المصري عبد الرحمن نظمي، حيث صوره من السماء.

شاطئ “النيزك” المصري 🇪🇬

“جنة سرية” تحتضنها مصر تجذب محبي السفر من حول العالم. pic.twitter.com/xOM9klNZzt — ⲀⲘⲒꞄⲀ❤️🌸 (@aa1318027386) September 25, 2020

يقع شاطئ النيزك على بعد 8 كيلومترات جنوب مرسى علم في مصر، وبمسافة تقدر بنحو 20 دقيقة عن منتجع “بورت غالب”، وفقا لما ذكرته هيئة تنشيط السياحة المصرية.

ويرجح المصور عبد الرحمن نظمي أن سبب تسمية شاطئ النيزك بهذا الاسم، يرجع إلى ارتطام نيزك بالأرض، إلا أن علماء الجيولوجيا ينفون هذه النظرية حسبما ذكر موقع “سي إن إن” بالعربية.

من احب الاماكن الي قلبي ❤️

جوهرة فيروزية ساحرة تحتضنها مصر”🇪🇬

شاطئ النيزك» بمرسى علم م أجمل الشواطئ حول العالم ❤️ pic.twitter.com/iLBLN5LRjo — ال مريم (@m91604736) July 9, 2022

يتألق شاطئ النيزك بمياه فيروزية شفافة تجعله يبدو كبحيرة صغيرة متصلة بالبحر، ويمكن للزائرين الاسترخاء بعيدا عن صخب الحياة اليومية أو ممارسة الغطس فيها، فيما تأخذ البحيرة شكل العين، ما يعطيها سحرا خاصا.