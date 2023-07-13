روبوتات تجري تمرينات إحماء خلال بطولة عالمية لكرة القدم في فرنسا… فيديو

وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق استعداد الروبوتات وتمارينهم للإحماء قبل بدء المباريات، وأظهروا خلالها مهاراتهم في ركل الكرة وإحراز الأهداف بعض الأحيان، لكنهم فشلوا في أحيان أخرى.

في السياق ذاته، شارك أسرع روبوت بشري في العالم، الذي يحمل اسم “أرتيميس” وتم تطويره من قبل جامعة كاليفورنيا، في بطولة تنافسية ضد روبوت “سويتي” من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها. يتميز روبوت “سويتي” بثبات مستواه وسرعته، وانتهت المباراة بفوز “سويتي” بفارق نقطة واحدة في أول مباراة رسمية بينهما.