روبوتات تجري تمرينات إحماء خلال بطولة عالمية لكرة القدم في فرنسا… فيديو

استضافت مدينة بوردو الفرنسية دورتها الـ26 لبطولة “روبوكوب” للروبوتات والذكاء الاصطناعي في كرة القدم، والتي استمرت من 4 إلى 10 يوليو/ تموز الجاري.
وانتشرت مقاطع الفيديو التي توثق استعداد الروبوتات وتمارينهم للإحماء قبل بدء المباريات، وأظهروا خلالها مهاراتهم في ركل الكرة وإحراز الأهداف بعض الأحيان، لكنهم فشلوا في أحيان أخرى.
ARTEMIS Turbo Mode 🔥
Showing #ARTEMIS’ secret Turbo mode for the first time!
Under #Turbo mode, every motion becomes more #dynamic including the kick. It can also do the can-can dance!#RoboCup #cancan@UCLAengineering @RoboCup2023 pic.twitter.com/7s8JHDOJnL
— Dennis Hong (@DennisHongRobot) July 11, 2023
في السياق ذاته، شارك أسرع روبوت بشري في العالم، الذي يحمل اسم “أرتيميس” وتم تطويره من قبل جامعة كاليفورنيا، في بطولة تنافسية ضد روبوت “سويتي” من جامعة العلوم التطبيقية الألمانية، وهي سابقة تعتبر الأولى من نوعها. يتميز روبوت “سويتي” بثبات مستواه وسرعته، وانتهت المباراة بفوز “سويتي” بفارق نقطة واحدة في أول مباراة رسمية بينهما.
ونظمت جامعة بوردو هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والتعليم ومنظمات أخرى بهدف تبادل المعرفة وجمع الباحثين والمهتمين، وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات وتعزيز التقدم التقني والعلمي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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