عباس في أول زيارة له منذ 10 سنوات إلى جنين لمتابعة إعادة الإعمار… صور وفيديو

وكان الرئيس عباس قد توجه من مقر الرئاسة في رام الله، إلى جنين بطائرة مروحية أردنية، هبطت في مقر قيادة الأمن الوطني، وتوجه بعدها إلى “مقبرة الشهداء” ومن ثم إلى ساحة مخيم جنين، حيث ألقى كلمة مقتضبة وسط حضور جماهيري حاشد.