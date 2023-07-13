عباس في أول زيارة له منذ 10 سنوات إلى جنين لمتابعة إعادة الإعمار… صور وفيديو

وقال عباس: “إن مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، الذي صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن”، وأضاف: “جئنا اليوم لنتابع إعادة بناء المخيم والمدينة، ليكونا كما كانا وأفضل، ولم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار، وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يصل إلى جنين شمالي الضفة الغربية، في أول زيارة منذ 10 سنوات.
لقد أنهينا المرحلة الأولى في إعادة الإعمار في مخيم جنين، وأطلقنا عليها اسم مرحلة الإنقاذ، وتم خلالها فتح جميع الطرقات وإزالة الإنقاذ وتأمين المباني، واليوم، جاء الرئيس محمود عباس، ليلتقي بأهالي مخيم جنين، ويتابع سير عملية الإعمار، ويتأكد من إنهاء المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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