ضابط استخبارات أمريكي يكشف عن "ضربة" وجهتها روسيا لـ"الناتو"

أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن روسيا نجحت في منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال على الهواء في قناة “US Tour of Duty” على “يوتيوب”: “تمكنت روسيا من وقف توسع الناتو في أوكرانيا. إن أوكرانيا لن تصبح أبدا عضوا في الحلف”.

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كما أوضح الخبير سبب قيام تركيا بتقديم تنازلات، وموافقتها على عضوية السويد في الكتلة العسكرية السياسية، وقال: “في قمة فيلنيوس، كان الناتو يحاول يائسًا إثبات أن روسيا لا تستطيع وقف توسع الحلف، لهذا السبب يتعين على الدول الأعضاء في الكتلة قبول السويد في صفوفها، لأن عضوية أوكرانيا غير واردة”.