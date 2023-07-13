القوات الروسية تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "سو-35 إس" الجديدة خلال عام

أعلنت شركة “روستيك” المتحدة لصناعة الطائرات الروسية أن القوات الجوية الروسية تسلمت في غضون عام الدفعة الثانية من مقاتلات “سو-35 إس” المتعددة الوظائف.

وجاء في تقرير “روستك”: “مصنع طيران “كومسومولسك على أمور” من شركة الطيران المتحدة والذي يحمل اسم يوري غاغارين، قام بتصنيع الدفعة الثانية من مقاتلات “سو35 إس” المتعددة الوظائف الجديدة وتسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية خلال هذا العام”.

قال فلاديمير أرتياكوف، النائب الأول للمدير العام لشركة “روستيك”، يوم الاثنين الماضي، في مقابلة مع قناة “روسيا 24″، إن الشركة ضاعفت إنتاج مقاتلات “سو-34″ و”سو-35” لتلبية احتياجات العملية الخاصة في أوكرانيا.

القوات الجوية الروسية تستلم دفعة جديدة من مقاتلات “سو-35 إس”

ونقلت الخدمة الصحفية عن يوري سليوسار، المدير العام لشركة الطائرات الروسية الموحّدة: “ينتج مصنع طيران كومسومولسك على أمور معدات طيران فيما يخص شأن دفاع الدولة ضمن الشروط المنصوص عليها في العقود، بما في ذلك جداول التسليم المسبقة، وتلبية احتياجات قوات الفضاء الروسية في أنظمة الطيران الحديثة”. ولم يرد في بيان الشركة عدد الطائرات المسلمة.