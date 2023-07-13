جدل في بريطانيا بسبب سخرية زيلينسكي من وزير دفاعها

أدان السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، رد فلاديمير زيلينسكي على وزير الدفاع البريطاني بن والاس، واصفا سخرية رئيس الدولة بأنها غير معقولة.

في وقت سابق، قال والاس إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب، ورد زيلينسكي، في تعليق على بيانه، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح.

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قال بريستايكو: “لا أعتقد أن هذه السخرية معقولة”. وبحسب السفير، لا ينبغي أن “نظهر للروس” أن هناك توترًا بين دول الناتو وأوكرانيا.

وأضاف بريستايكو في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز”: “يجب أن يعلموا أننا نعمل سويًا، إذا حدث شيء ما، فإن بن (والاس) يمكنه الاتصال بي ويخبرني بكل ما يريد”.