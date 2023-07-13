البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة

دمر الجيش الروسي مخازن ذخيرة تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين ولواء الدفاع الإقليمي 125، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: “دمرت البحرية الروسية مخازن الذخيرة الأوكرانية بضربات فائقة الدقة”.

تمت إصابة جميع الأهداف والكيانات المحددة بنجاح.

في منطقتي كورديوموفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الإقليمي رقم 125.

كما دمرت وسائط الدفاع الجوي 11 صاروخ “هيمارس” الأمريكي الصنع، ودمرت 14 طائرة أوكرانية دون طيار.

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واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: “في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة “الجنوب”، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع “كراب” البولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع “مستا بي” وآخر من طراز “دي- 30”.