الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين

عفا الرئيس الإماراتي عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية على خلفية زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي.

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوم عفو عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أبوظبي، ومشاورات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.

وبحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، ناقش عبد اللهيان مع الرئيس الإماراتي، جملة من القضايا الخاصة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى الإمارات مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على خدمات التعليم وحل مشاكلهم القنصلية.

إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة

و في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.