قضاعة بحرية تهاجم سائحا بعدوانية في البحر… فيديو

في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة أحد السائحين على شاطئ المدينة، ظهر الحيوان البحري وهو يعض لوح ركوب الأمواج قبل أن يحاول مهاجمة راكب الأمواج، الذي تمكن من النجاة والابتعاد عن القضاعة.