قضاعة بحرية تهاجم سائحا بعدوانية في البحر… فيديو

هاجمت قضاعة بحرية راكب أمواج قبالة مدينة سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة أحد السائحين على شاطئ المدينة، ظهر الحيوان البحري وهو يعض لوح ركوب الأمواج قبل أن يحاول مهاجمة راكب الأمواج، الذي تمكن من النجاة والابتعاد عن القضاعة.
وصرحت السلطات المحلية في تعليق على مجريات الحادثة، أنها المرة الرابعة التي يتصرف فيها هذا الكائن بعدوانية مع شخص ما، وأنها تسعى لأسر القضاعة البحرية لنقلها إلى مكان آخر.
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