المستشار الألماني يقول إن بلاده لن تسلم طائرات يوروفايتر للسعودية قريبا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده لن تتخذ قرارا بتسليم مقاتلات “يوروفايتر” إلى المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها شولتس، أمس الأربعاء، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس، تعليقا على ما أثير من أنباء حول وجود خلافات داخل الحكومة الألمانية بهذا الشأن.

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وأشارت وسائل إعلام عالمية إلى أن الحكومة الألمانية لن تقدم على اتخاذ قرار بشأن تسليم مقاتلات “تايفون” إلى السعودية، خلال الفترة التشريعية الحالية، التي تنتهي في خريف 2025، بينما قالت صحيفة ألمانية إن السعودية لن تحصل على تلك المقاتلات قبل نهاية الحرب في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، في وقت سابق، بوجود خلاف داخل الحكومة الائتلافية الألمانية، بشأن صفقة محتملة لبيع مقاتلات حربية من طراز “يوروفايتر تايفون” للسعودية، ولفتت إلى أن بريطانيا تحاول إقناع ألمانيا، التي تصنع جزءا كبيرا من مكونات الطائرة، بالموافقة على إتمام الصفقة التي تم تجميدها منذ 5 سنوات على خلفية الحرب في اليمن.

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ووقعت الرياض صفقة مع شركة “بي أيه إي سيستمز” لصناعة الأسلحة، قبل سنوات، لتوريد 48 من هذا النوع من الطائرات، وتم تعليق الصفقة بسبب الحرب في اليمن، بعد تدخل قوات التحالف العربي بقيادة السعودية فيها عام 2015.